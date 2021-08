Anna Safroncik, paparazzata con il suo nuovo fidanzato: «Ci siamo nascosti per molto...» Ecco chi è

Passione rovente a Mykonos. L'attrice Anna Safroncik e il nuovo fidanzato escono allo scoperto. Ed è la stessa attrice, paparazzata da un settimanale, a renderlo pubblico con un post sul suo profilo Instagram.

«Ci siamo conosciuti da poco, nascosti per molto, ma ahimè da ieri ….. Paparazzati ..!!!! E così … vi presento Gió!!». Il settimanale autore dello scoop è Vero, mentre il fidanzato misterioso è Tommaso Cicchinelli, ex della showgirl Antonella Mosetti

Nel post, la Safroncik ha ripreso alcuni scatti "hot" pubblicati dal settimanale in compagnia proprio del suo "Giò" in costume sul bagnasciuga e in acqua, per terminare con una foto che ritrae l'articolo dove la coppia è stata paparazza. E di lì la frase ironica che porta i due innamorati alla luce del sole.

Tra abbracci e baci, la nuova coppia è stata fotografata mentre si scambiava dolci e tenere effusioni, confermando un amore passionale e senza limiti, come la stessa Safroncik scrive a suon di hashtag: #ioegió❤️ #noi #lanostraestate☀️ #mykonoslife

