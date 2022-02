Anna Safroncik, l'attrice preoccupata per il padre a Kiev: «Sta cercando di scappare»

«Mio padre ha deciso di provare a scappare da Kiev» con voce basse e occhi lucidi, l'attrice Anna Safroncik racconta il tentativo del padre, ucraino bloccato a Kiev, che sta cercando di raggiungerla in Italia in fuga dalla guerra. «E' in stazione - racconta su Instagram - C'è molta calca. Abbiamo paura che i civili possano essere attaccati».

«Non so se riuscirà a salire sul treno e quanto riuscirà a tenermi informata perchè prima o poi non avrà più batteria (carica)» continua Safroncik che da giorni manifesta ai suoi follower la sua preoccupazione per il padre, di cui ha anche parlato ieri sera al programma Zona Bianca. «Prego per le trattative odierne - continua l'attrice -. La cosa più difficile è questo senso di impotenza: non sapere come aiutare o cosa fare. Non servono soldi, non serve il potere. Preghiamo» conclude.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 15:41

