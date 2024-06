Anna Safroncik fidanzata con l'ex di Nina Moric: chi è Giuseppe Barboni, il nuovo amore dell'attrice

di Luca Uccello

Anna Safroncik è nuovamente innamorata. Non ci sono dubbi. Basta guardare le foto in esclusiva pubblicata dal settimanale Nuovo per vederlo con i propri occhi. L'incontro con Giuseppe Barboni le ha ridato fiducia nell'amore. Quella fiducia che aveva perso dopo la fne della relazione con Marco Maria Mazio nell’estate 2023.

Una fine dolorosa. «Non dirò più se sono single o fidanzata. Secondo me, tutto quello che viene messo alla luce nel mondo dello spettacolo poi viene rovinato: quindi ho deciso di non parlare più della mia vita privata», ha detto l'attrice tempo fa.

Il nuovo amore di Anna

E se non parla lei del suo presente, lo fanno le foto pubblicate dal settimanale.

Ma non è stato facile far breccia nel cuore di Anna colpita duramente dalla rottura con Marco Maria Mazio. «I due - scrive Nuovo - sembravano a un passo dall’altare». Ma come ha sempre detto chiaramente l'attrice ucraina: «In amore non mi accontento, non voglio accanto a me un uomo superfciale».

Ora le delusioni amorose del passato sono solo un lontano ricordo. Ora c'è un presente da vivere con Giuseppe, l’uomo le sta accanto. In fondo «nella vita bisogna avere coraggio e determinazione, si deve sempre reagire». E lei lo ha sempre fatto.

Dopo un po' di coccole seduti a un tavolino della Capitale Anna risale in sella della sua bicicletta e ricomincia a pedalare. Ora per fortuna con qualche certezza in più...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 16:11

