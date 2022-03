Anna Safroncik, su Instagram l'appello disperato per due neonati ucraini: «Hanno già perso i genitori»

L'ultima dolorosa vicenda dal fronte ucraino arriva per bocca di Anna Safroncik, attrice ucraina naturalizzata italiana che dai social ha lanciato un appello disperato per due giovanissimi connazionali rimasti orfani. Si tratta di due neonati, senza più i genitori e bisognosi di cure.

L'appello disperato di Anna Safroncik

Mentre in Ucraina continuano a imperversare le bombe russe contro gli obiettivi civili, oltre che militari, aumenta la lista delle vittime. Tra di loro anche i genitori di due bimbi appena nati. «Ho appena letto un messaggio di aiuto che mi hanno mandato degli amici: due bimbi sono nati da poco e i loro genitori sono appena morti», spiega Anna Safroncik in lacrime, rivolgendosi ai suoi follower da Arezzo dove vive dall'età di 11 anni. «Hanno bisogno di essere adottati».

Sconvolta al pensiero del proprio Paese sotto ferro e fuoco, l'attrice scoppia a piangere: «Io sono fortunata. Mio padre sta arrivando a Roma, è riuscito a raggiungere la dogana. È stata una notte infinita in cui abbiamo coordinato questo trasferimento per capire come e dove mandarlo, lui e tanti altri sfollati. La situazione è allucinante alla dogana. Hanno finito tutto il cibo, grazie a Dio sono arrivati i primi aiuti umanitari. Sono fortunata ad averlo messo in salvo».

L'abitazione del padre era vicina alla linea di tiro dell'artiglieria russa fin dalle prime fasi dell'assedio a Kiev. «Non è giusto quello che sta accadendo, dobbiamo cercare di aiutare – prosegue la Safroncik –. Ci sono tantissime persone in arrivo in Italia che hanno bisogno di qualcuno che le possa ospitare, grazie a tutti voi che mi scrivete».

Per fortuna anche la vicenda dei due bimbi rimasti orfani si è conclusa, pur nella tragedia, per il meglio. Dopo qualche ora l'attrice ha spiegato che la situazione sembra essersi risolta. Non è chiaro se nel frattempo siano stati trovati altri parenti della coppia scomparsa o se si sia provveduto ad affidare i piccoli a un'altra famiglia presente sul posto. Di certo i tantissimi messaggi di solidarietà ricevuti dai suoi follower sono stati un bellissimo segno di vicinanza al popolo ucraino.

