raccontano a Domenica Live il loro amore, il matrimonio alle Maldive ma anche i messaggi degli hater dei quali sono ancora vittima sui social per la loro differenza di età, diciotto anni.«La nostra prima uscita risale al giorno di San Valentino e si è conclusa con un bacio e un pugno», dice Macchi.Anna Pettinelli spiega: «L’ho baciato ma poi l’ho anche picchiato perché faceva lo spiritoso, fuori da un locale».Tra piccole battute, schermaglie e giochi di coppia, la narrazione prosegue fino alla decisione di sposarsi durante una crociera.«Siamo partiti con le fedi, il comandante non ci ha voluto sposare ma lo ha fatto la guida subacquea russa, vestita da ironman, in russo», afferma Macchi.«Volevamo farlo anche in Italia ma tra i vari impegni non è stato possibile», aggiunge Anna. Ed è lei a parlare degli hater sui social: «Ancora ci sono persone che ci attaccano. Mi dicono di lasciarlo libero di avere dei figli. I commenti all’inizio davano fastidio, adesso blocco e cancello».Macchi ha mai desiderato diventare padre?«Sinceramente no - replica - ma se dovesse succedere ne parleremo, sono tranquillo».