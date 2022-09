Carlo diventa Re, Anna Pettinelli lo boccia: «Non sarà mai come la madre». Ecco cosa ha scritto

di Maria Bruno

Pensieri... "reali"! Non ha filtri Anna Pettinelli, speaker radiofonica ed ex maestra di canto di Amici, che su Instagram ha commentato la notizia della morte della Regina Elisabetta e l'imminente ascesa al trono del figlio Carlo. «E' il re. Lo immagino ora come il figlio addolorato, al dolore poi subentrerà un pesante senso di inadeguatezza perchè lui sa che non sarà come la madre» scrive in story instagram con lo sfondo del futuro nuovo Re.

«(La madre) una donna straordiaria. RIP Lilibeth» conclude Anna, sottolineando la rarità rappresentata dalla Regina che per 70 anni ha governato con fierezza e onore il Paese inglese. E' noto che Pettinelli non usi mai mezzi termini per esprimersi. E in molti lo sanno. Come ha fatto per tre anni consecutivi nel talent Amici o nei suoi programmi radiofonici, la speaker non si cela dietro moralismi, ma punta ad esprimere il suo pensiero in maniera chiara e diretta. Quest'anno, però, i più appassionati al programma di Maria De Filippi non vedranno Anna Pettinelli che ha lasciato il suo ruolo di insegnante di canto. Al suo posto, per l’edizione 2022/23, Maria De Filippi ha deciso di puntare su Arisa. La speaker radiofonica, intervistata da Super Guida Tv, ha per la prima volta commentato la sua esclusione dalla trasmissione, confermando che non farà più parte della squadra, ma senza rancori: «Un’esperienza meravigliosa, divertente, appassionante. Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto».

Il nuovo re

Dopo l'addio alla Regina Elisabetta, che si è spenta nel pomeriggio di ieri, si aspetta solo il momento della formale proclamazione del principe Carlo, adesso Re con il nome di Carlo III. Il figlio di Lilibet e del principe Filippo, sarà formalmente proclamato domani, secondo quanto riporta il Times: indicazioni prcedenti prevedevano invece che la proclamazione avvenisse oggi. Al suo ritorno dal castello di Balmoral, Carlo III dovrebbe incontrare oggi il primo ministro britannico Liz Truss. Intorno alle 18.00, la televisione britannica trasmetterà il discorso preregistrato del re.

