Anna Falchi e il sexy selfie dopo il derby: «Fatto da solo a casa, le foto di nudo fanno alzare Instagram»

“Il 'selfie' sexy che mi sono fatta per festeggiare la vittoria della mia Lazio nel derby? L'ho fatto sabato sera, a casa mia da sola, subito dopo la partita”. A parlare è Anna Falchi, attrice, showgirl e tifosissima laziale, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. La foto le ha 'fruttato' quasi 60mila like...”Le foto di questo tipo sono l'unica cosa per far alzare Instagram, sono sincera, c'è poco da fare”. Ma su IG non si può esagerare col nudo. “E infatti io mi limito, e rimango sempre all'interno del consentito”.



Nicola Zingaretti, vincitore delle primarie Pd, abita nella sua stessa zona: lo incontra spesso? “Si, la figlia di mio fratello Sauro e quella di Zingaretti sono amiche, frequentano lo stesso liceo, il Mamiani. Sono grandi amiche, escono e fanno le vacanze insieme”. In questi giorni Matteo Salvini ha fatto riemergere il tema della riapertura della Case Chiuse. Lei è favorevole? "Ho paura che poi ci sia una sorta di ritorno dei ghetti con le zone a luci rosse, questa è una cosa che mi fa molta paura. In linea di massima sarei favorevole, se servisse a ripulire un po' le strade". Ultimo aggiornamento: 20:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA