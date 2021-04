Anna Falchi senza veli per la sua Lazio su Instagram, sexy relax davanti alla tv FOTO

Anna Falchi senza veli provoca i fan. La showgirl come spesso accade durante le partite della Lazio si mostra nuda ai fan e ai tifosi per supportare la sua squadra del cuore. Sensuale e provocatoria la Falchi si mostra super tifosa come sempre proprio sulla sua pagina Instagram dopo la vittoria della Lazio 2-1 contro lo Spezia.

Leggi anche > Anna Falchi hot per la sua Lazio, sotto la maglia di Immobile niente: la foto social non nasconde nulla

«Oggi in totale relax davanti alla Tv a guardare la mia Lazio. Come sempre le partite sono avvincenti, piene di suspense e ,per fortuna, è arrivata la zampata del ns Caicedo in #zonacaicedo che non delude mai!!!! Sempre Forza Laziooooooo!!! E naturalmente Buona Pasqua a tutti i miei fol💙lovers e non solo!».

La Falchi da sempre storica tifosa della Lazio non è la prima volta che seduce i followers tifosi e che supporta la sua squadra del cuore in ogni modo e con ogni mezzo, anche mostrando le sue grazie.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Aprile 2021, 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA