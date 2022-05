Anna Falchi contro il Grande Fratello: «Ci sono persone che si chiudono in casa per mesi lasciando la famiglia senza problemi»

Al settimanale "Intimità", Anna Fachi ha parlato apertamente della sua carriera, del suo privato, ma anche di possibili esperienze che le piacerebbe fare. Nel rispondere ad alcune domande la showgirl si è lasciata andare a qualche considerazione più ampia, parlando anche programmi noti come il Grande Fratello Vip.

All'inizio le è stato chiesto se fosse disposta a vivere un'esperienza come quella di Samanta Cristoforetti che per un lungo periodo, ha lasciato a casa i suoi figli, per intraprendere una nuova missione nello spazio. La conduttrice, quindi, facendo un paragone con l'intento di esaltare il lavoro dell'astronauta, ha dichiarato: «È talmente straordinario quello che fa e che rimarrà nella storia che penso fosse irrinunciabile. C’è gente che si chiude al Grande Fratello per mesi, senza alcun problema. Quello che fa la Cristoforetti invece è lodevole».





