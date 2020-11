Anna Falchi hot per la sua Lazio, sotto la maglia di Immobile niente: la foto social non nasconde nulla

Anna Falchi festeggia alla sua maniera la vittoria della Lazio in Champions contro lo Zenit. Un nuovo scatto sexy su Instagram che mostra il suo lato B e che rende omaggio a Ciro Immobile. Il calciatore è stato autore di una doppietta e la showgirl accompagna la foto con la didascalia «Un applauso alla mia squadra del cuore biancoceleste e un plauso a Ciro Immobile. Dopo 3 minuti, 25 passaggi senza perdere palla, grande gol. La partita ai suoi piedi». Per l'occasione indossa solo la maglia del bomber biancoceleste.

La Lazio ha travolto lo Zenit di San Pietroburgo in Champions League per 3-1 facendo esultare i tifosi. Tra i vip che hanno espresso soddisfazione per il risultato c'è Anna Falchi. Il post su Instagram ha infiammato i followers e i laziali. «Resto immobile», è un commento divertente al post. «Ce farai diventà tutti laziali prima o poi», commenta un altro utente. E ancora: «Complimenti per il C*** che hai e che ha questa Lazio. Bellissima e intramontabile Anna».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 10:06

