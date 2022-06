Anna Falchi e Andrea Ruggieri, amore finito dopo 11 anni: rottura definitiva

Anna Falchi e Andrea Ruggieri non sono più una coppia. Dopo ben 11 anni di relazione, i due si sarebbero lasciati. L'indiscrezione arriva come un fulmine a ciel sereno, viste le tante parole d'amore che la showgirl e conduttirce ha dedicato nell'ultimo periodo al suo, ormai ex, compagno. La coppia, secondo quanto riportato da Dagospia, non avrebbe retto alla prova del tempo e si è addirittura parlato di un cambio di casa.

A conferma della rottura improvvisa, il settimanale Chi ha pubblicato le foto del camion della ditta di traslochi davanti alla casa che i due hanno condiviso a Roma negli ultimi mesi.

«Non mi sono mai sentita tanto sola da quando stiamo insieme» aveva detto Anna Falchi della convivenza con Andrea, deputato di Forza Italia. Lei impegnata con i suoi progetti in tv, lui preso dalla vita politica, avevano difficoltà a trovare momenti da dedicare alla coppia. «Facciamo vite diverse, con orari diversi», ha commentato la conduttrice che è anche madre di Alyssa, la figlia ormai adolescente avuta da Denny Montesi.

«La convivenza è una realtà impattante per chi non c’è abituato. Ci sta mettendo alla prova. La famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia», ha confidato la Falchi. Dopo il matrimonio fallito con Stefano Ricucci si era data la chance di ricostruire una famiglia, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Da questo punto di vista, ha sempre mantenuto una visione disincantata: «La porta è sempre aperta per entrambi e se le cose non andassero… amen».

Andrea Ruggieri e Anna Falchi si sono conosciuti nel 2011 grazie a degli amici in comune e, da quel momento, non si sono più lasciati per ben 11 anni. Giornalista e avvocato, è il nipote di Bruno Vespa nonché deputato di Forza Italia. L’indiscrezione sulla fine del loro amore è quasi un fulmine a ciel sereno. Solo qualche settimana fa, infatti, sono giunte notizie sul meraviglioso regalo che lui aveva deciso di fare alla sua compagna per i suoi 50 anni.

Un dono sul quale lei stessa aveva scherzato: «Mi aspettavo qualcosa di più grosso», aveva detto, accogliendo però con entusiasmo l'idea di un viaggio che il compagno aveva organizzato per lei. Ma a questo punto, se le presunte divergenze non dovessero appianarsi, Anna Falchi potrebbe anche decidere di partire da sola per cercare di riscoprire se stessa e capire cosa vuole veramente dal futuro.

