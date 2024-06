Anita Olivieri fa una promessa: «Non mi innamorerò, non lo faccio da anni. Alessio Falsone? Mai detto di amarlo»

di Redazione web

Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno deciso di interrompere la loro frequentazione ma di mantenere un rapporto civile e d'amicizia. L'ex gieffina ha chiacchierato con i suoi follower e ha risposto a diversi quesiti in merito all'università che ha frequentato, al suo pensiero verso la psicologia e anche sull'amore.

Anita Olivieri e l'amore

Una fan le ha scritto: «Promettimi che non ti innamorerai di persone vuote, egocentriche e senza valori... per favore». Quindi lei ha risposto: «Non mi innamorerò punto. La verità è che sono troppo fredda, non rischio più di soffrire per amore da anni». Dopo la sua risposta, qualcuno le ha fatto notare che allora, forse, non è mai stata innamorata di Alessio Falsone e l'ex gieffina ha ribattuto: «Io non ho detto che non mi voglio innamorare, ho detto che non ci riesco.

Anita e una nuova relazione

C'è anche chi, ad Anita Olivieri, ha chiesto: «Inizieresti una nuova conoscenza su Instagram con una persona famosa?». Lei ha risposto: «Ragazzi, forse non vi è chiaro che io sono rimasta traumatizzata dal programma. Ci risentiamo tra un anno per le relazioni se non mi hanno rinchiusa», con tanto di emoticon divertita.

