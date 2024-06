Anita Olivieri rompe il silenzio sull’ex Edoardo Sanson e Nicole Murgia: «Stanno insieme da mesi, non facciano le vittime»

di Dajana Mrruku

Anita Olivieri e lo slalom tra i suoi ex fidanzati Alessio Falsone ed Edoardo Sanson. Dopo aver detto addio all'ex concorrente del GF, il ragazzo per cui ha detto addio al suo storico fidanzato Edoardo, Anita ha detto addio anche a Sanson che sembra essersi consolato molto velocemente. Il ragazzo, infatti, è stato visto in vacanza a Marrakech con l'ex GfVip Nicole Murgia. Il gossip è presto servito, ma Anita ha voluto dire la sua e rivelare che la storia tra Edoardo e Nicole non è poi così fresca come avrebbero voluto far credere loro.

Le parole di Anita

Anita Olivieri ha rivelato che il suo ex Edoardo Sanson si starebbe frequentando con l'ex GfVip da marzo: «Io ci tengo a dire, per chiudere, perché veramente non mi interessa, non me ne frega niente... Ci tengo a dire che io non sono stupida, cioè io so tutto, ho le prove di tutto date da gente vicino a loro, ma lo so da una vita, non da adesso. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di fare fessa me, perché io so tutto, io ho le prove.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA