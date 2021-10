Angelina Jolie e Brad pitt, stop alla guerra legale: l'attrice ha ottenuto la piena custodia dei sei figli

Angelina Jolie ha ottenuto la piena custodia dei sei figli che condivide con Brad Pitt. Si chiude così, la lunga guerra legale per l'affidamento che va avanti dal 2016, anno del divorzio tra le due star hollywoodiane.

Pitt aveva presentato a settembre un ricorso alla Corte Suprema della California, che però lo ha respinto.

A maggio, il giudice John Ouderkirk aveva provvisoriamente concesso l'affidamento congiunto dei cinque figli minori, due adottati Pax (17 anni) e Zahara (16 anni) e tre biologici, Shiloh, (14 anni) e i gemelli Knox e Vivienne (12 anni), all'attore. I legali dell'ex moglie ne avevano chiesto la squalifica, annullando di fatto la precedente sentenza.

A settembre, attraverso i suoi avvocati la star hollywoodiana ha così presentato subito un ricorso alla Corte Suprema della California per la completa revisione del caso. Il team della Jolie aveva ottenuto l'estromissione di Ouderkirk, da anni giudice privato della coppia, perché avrebbe omesso di informare gli avvocati dell'attrice del suo coinvolgimento su alcuni procedimenti legali in corso con i consulenti di Pitt. «Ouderkirk ha violato i suoi obblighi etici e ora non è idoneo a servire come giudice temporaneo nel caso...», hanno dichiarato i legali della Jolie, sottolineando l'imparzialità del giudice.

«Continueremo a fare tutto ciò che è legalmente possibile», hanno detto a People gli avvocati di Pitt, che non si arrendono. Poche settimana fa Angelina Jolie ha scelto di vendere il suo 50% di Château Miraval, il castello francese con annessa azienda vinicola a Tenute del Mondo di proprietà della coppia, dove i due si sono sposati e si sono giurati amore eterno: un gesto che ha sancito il definitivo addio a Brad Pitt.

