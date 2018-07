Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lei si chiamaed è già entrata nella storia: perché è la prima modella transgender che parteciperà a Miss Universo, che si terrà a novembre nelle Filippine, dopo essere stata eletta. Angela, 26 anni, di Siviglia, è alta 177 cm e pesa 58 kg: ha battuto 22 avversarie, nel concorso tenutosi a Tarragona, in Catalogna.Già nel 2015 Angela aveva partecipato ama era stata battuta: inoltre l’organizzazione, all’epoca, non accettava le concorrenti trans. Diverso invece per, che dal 2012 accetta anche le modelle transgender: la Ponce è la prima che, oltre a partecipare, riesce anche a vincere.«Portare il nome della Spagna nel mondo è un sogno che si avvera - ha commentato in un post sul suo profilo Instagram - Voglio essere portavoce di un messaggio di inclusione e rispetto non solo per la comunità LGBTQ, ma anche per tutto il mondo».