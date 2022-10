Angela Melillo, addio al nubilato con sorpresa hot: «Un'amica ha perso un dildo». Ecco chi c'era

Angela Melillo è pronta per il grande passo. Al settimanale Chi ha annunciato la data delle nozze con Cesare San Mauro, professore universitario e avvocato che da otto anni è anche compagno di vita della showgirl. Ma più che del loro matrimonio, i riflettori del gossip si sono accesi su un dettaglio hot accaduto al suo addio al nubilato...

L'addio con sorpresa

Per festeggiare il suo addio al nubilato, Angela Melillo ha riunito accanto a sé le amiche, alcune delle quali ex compagne del Bagaglino. Nelle foto pubblicate sul magazine diretto da Alfonso Signorini, che ha preso parte all’evento, compaiono Samantha De Grenet (che sarà testimone di nozze di Angela), Elisabetta Ferracini, Stefania Orlando, Manila Nazzaro e Milena Miconi. Tra loro però, come raccontato dalla soubrette, si nasconde la misteriosa proprietaria di un oggetto che ha lasciato Angela davvero di stucco. Una sorpresa hot che ha fatto il suo trionfale ingresso sulla scena durante il party: un dildo.

«Ci siamo divertite»

Angela Melillo racconta di quanto si siano divertite tra amiche, fino al momento critico della serata: «Per il mio addio al nubilato ho convinto tutte a staccare dalla solita routine. Ci siamo divertite come delle ragazzine. A un certo punto, il caos. Una di loro perde un piccolo telecomando. Finisce nelle mie mani e chiedo di chi sia, ma soprattutto… cos’era? Mi rispondono che era il telecomando di un dildo. E io chiedo: «Ma che cos’è un dildo?». Iniziano tutte a ridere e a prendermi in giro, oggi so che è un sex toy, un vibratore del quale, grazie a Dio e a Cesare, non ho bisogno». Un aneddoto che, da quando è stato raccontato, ha infiammato gli amanti del gossip. Con tutti che si chiedono a chi, tra le showgirl, possa appartenere il sex toy. A questa domanda, probabilmente, non avremo mai una rispostam ma la cosa certa è chi sarà la testimone di nozze di Angela.

Data e testimone di nozze

A fare da testimone di nozze alla soubrette sarà l’amica Samantha De Grenet, che come Manila Nazzaro e Stefania Orlando, è stata una delle grandi protagoniste di una recente edizione del Grande Fratello Vip. «La mia testimone di nozze sarà Samantha De Grenet - svela Angela Melillo -. Per Cesare un amico giornalista. Ci saranno pochi invitati perché io e lui la sera stessa partiremo per un luogo top secret, per un mini viaggio di nozze. Nell’invito abbiamo scritto: ‘Dopo la cerimonia seguirà…un bel niente’. La festa vera la faremo in primavera con tanti invitati e brindisi e sorrisi pieni di divertimento».

