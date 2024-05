Andreas Muller e Veronica Peparini, le serate con le gemelline: «Amici o ballerini? No, tutti vogliono sapere se hanno fatto la ca***»

di Redazione web

Andreas Muller e Veronica Peparini sono due neo genitori impegnatissimi con le loro gemelline Ginevra e Penelope. Il ballerino pubblica numerose storie davvero tenere e divertenti sul proprio profilo Instagram e i suoi follower sono già innamorati delle bambine che si guardano attorno curiose o fissano mamma e papà mentre danno loro il latte. Nelle scorse ore, Andreas ha postato alcuni video esilaranti in cui inquadra Veronica alle prese con una delle due gemelline dopo il pasto.

La storia di Andreas Muller

Andreas Muller e Veronica Peparini sono alle prese con la loro nuova vita da genitori. Spesso, la sera, cullano le gemelline Ginevra e Penelope in cucina o nel salotto di casa e, quando la situazione diventa divertente, il ballerino non riesce a trattenersi e filma tutto. Nelle ultime storie pubblicate, le bambine sono una in braccio di mamma e una con papà. A un certo punto, Andreas riprende la compagna con la piccola tra le braccia e in tono scherzoso chiede: «Sta facendo una bella ca***?», quindi, Veronica lo guarda un po' sorpresa e gli dice: «Ma davvero stai facendo il video a questa cosa?».

Andreas Muller, coreografia speciale

Andreas Muller si diverte a indossare i panni del neo papà e nei ultimi video postati su Instagram lo dimostra. Nel primo filmato, il ballerino si muove a ritmo di danza sulle note di un brano di Drake, mentre nel secondo video mostra la "realtà dei fatti": durante la registrazione della storia, non stava ascoltando nessuna canzone, solo i pianti e i versetti di Ginevra e Penelope.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Maggio 2024, 10:44

