Veronica Peparini e Andreas Muller, festa per i 2 mesi delle gemelline: «Ricordo tutto del giorno in cui siete nate. Vi amiamo immensamente»

Andreas Muller e Veronica Peparini sono letteralmente innamorati delle loro gemelline Ginevra e Penelope che, proprio oggi, compiono due mesi di vita. Le bambine, infatti, sono nate il 18 marzo scorso e da quel momento in poi la vita del ballerino e della coreografa non è più stata la stessa. Per celebrare questo avvenimento importante, Andreas ha pubblicato delle nuove tenere foto sul proprio profilo Instagram a cui ha aggiunto una dolce didascalia. Il post ha riscosso moltissimo successo tra i fan.

La dedica di Andreas Muller

Andreas Muller e Veronica Peparini che stringono tra le braccia le loro bambine, il ballerino che regge contemporaneamente Penelope e Ginevra e, poi, sempre lui in versione papà dolce che sorride alle sue bambine. Queste sono solo alcune delle foto pubblicate da Andreas che ha voluto dedicare un pensiero alle figlie: «A quest’ora due mesi fa eravamo in sala parto e stavate per nascere» ha scritto «Ricordo tutto, lo ricorderò sempre e oggi come ogni mese e anno di questa vita vi festeggeremo perché siete il nostro miracolo e come dice questa splendida canzone: ogni nuovo giorno che arriverà, ci troverà qui, ad aspettarlo così! Vi amiamo immensamente».

Andreas Muller papà

I fan di Andreas Muller amano vedere com'è felice nel suo nuovo ruolo da papà.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio 2024, 15:06

