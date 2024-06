Andreas Muller e Veronica Peparini, il trucco per cullare le gemelle Penelope e Ginevra: «Consigli utili per tutti i papà»

di Redazione web

Andreas Muller ha sempre dichiarato che, da quando sono nate le sue bambine da mamma Veronica Peparini, le gemelline Ginevra e Penelope, la sua vita è completamente cambiata. Il ballerino non aveva mai provato prima un amore così profondo come quello che ha conosciuto con la nascita delle figlie per le quali farebbe di tutto. Il suo modo di essere papà ha letteralmente conquistato i suoi fan su Instagram e le sue storie sono sempre molto divertenti come, ad esempio, il video che ha pubblicato nelle scorse ore. Ecco il metodo che Andreas utilizza per cullare contemporaneamente le bambine.

Il metodo di Andreas Muller

Andreas Muller ha pubblicato una nuova storia che è dedicata ai papà, in particolar modo. Il video comincia con il ballerino che dice: «Benvenuti a un nuovo episodio della rubrica di Andreas Muller: consigli utili per i papà».

Quindi, inquadra Ginevra e Penelope che stanno per addormentarsi nelle loro culle e mostra ai suoi follower come riesce a cullarle contemporaneamente. Andreas sistema un piede sulla gamba del lettino di una delle bambine e l'altro piede sulla culla dell'altra figlia, quindi, grazie ai muscoli nelle sue gambe, riesce a far dondolare entrambe utilizzando i piedi.

Andreas Muller papà

Uno dei sogni di Andreas Muller era quello di diventare papà. Nella sua intervista a Verissimo ha spiegato: «Sono molto contento, anzi sono felicissimo. Sono davvero innamorato pazzo delle mie bambine. Adesso ci sono loro e me le voglio vivere in tutto e per tutto. La mia vita e il mio lavoro ci sono e sono felice ma le mie figlie mi hanno fatto rinascere, mi hanno fatto capire il valore vero della vita. Sono una persona diversa». Veronica Peparini aveva anche aggiunto che Andreas la aiuta moltissimo con Ginevra e Penelope.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA