Andreas Muller, papà con il fisico scolpito: «Mi sento un supereroe. Un bacio da Captain Yogurt». E ricrea la scena del 'Re Leone'

di Cristina Siciliano

Andreas Muller non perde occasione di raccontare sui social la gioia di trascorrere del tempo con le sue due gemelline Penelope e Ginevra, venute al mondo il 23 aprile 2024. Il compagno di Veronica Peparini ha pubblicato un video tenerissimo che riprende il momento in cui tiene in braccio una delle due gemelline e ripropone la scena del Re Leone. Subito dopo il ballerino ha pubblicato un selfie allo specchio dove mette in mostra i suoi addominali scolpiti e perfetti.

Il fisico di Andreas Muller

«Sono cresciuto a pane e Marvel.

Numerosissimi sono stati i commenti dei follower al post che Andreas Muller ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Che dire, sei perfetto. E ti ci vedrei come un super eroe Marvel», ha scritto un follower. E ancora: «Wow che addominali». «Sei meglio dei supereroi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 14:17

