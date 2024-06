Andreas Muller lontano da Ginevra e Penelope: «Riposare meglio? No, mi manca sentire quei versetti nella notte»

di Cristina Siciliano

Andreas Muller è volato in Francia, probabilmente per questioni lavorative, ma non riesce a fare a meno di pensare alle sue piccole gemelline Penelope e Ginevra, frutto dell'amore con la coreografa Veronica Peparini. Per lui è difficile trascorrere anche solo per qualche giorno distante dalle sue piccole. «Uno penserà che, con due figlie, dormire fuori casa sia più facile perché ti riposi - ha sottolineato nelle stories -. A me quei versetti mancano ogni secondo».

La nascita di Penelope e Ginevra

Andreas Muller e Veronica Peparini sono diventati genitori delle due gemelline, Penelope e Ginevra, il 18 marzo 2024. Per la coreografa il periodo della gravidanza non è stato semplice da gestire. Il ballerino e la coreografa hanno avuto anche paura di perdere una delle due gemelline. «Le gravidanze gemellari come la mia, monocoriali biamgnotiche, sono particolari - aveva spiegato Veronica Peparini a inizio dicembre -.

Lo sfogo

Andreas Muller nelle scorse settimane è stato travolto dalle critiche degli hater a causa di un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories che mostrava le due gemelline in taxi senza il seggiolino. «A me questa vostra ossessione di fare i maestrini di ogni cosa sui social e di seguire le persone solo per dargli contro non so se mi fa più ridere o tenerezza - aveva spiegato Andreas Muller -. Non si tratta del diritto di parola, qui potete cambiare canale. Adesso rispondo al vostro problema: la sicurezza in auto. Che sia sicuro o meno sono fatti miei. Voi pensate alla vostra sicurezza e a quella dei vostri cari che a quella delle mie figlie ci penso io. Non sono i vostri figli a dover viaggiare con me, sono le mie e so quello che faccio e quello che sono obbligato a fare, quindi potete dormire sonni tranquilli. E se per questo agli occhi di qualcuno sono un padre di m***a sopravviverò lo stesso e me ne farò una ragione».

