Andreas Muller, mattinata con le gemelline Penelope e Ginevra: «Ecco il mio risveglio preferito»

Andreas Muller è un papà impegnatissimo con le sue gemelline Penelope e Ginevra con cui trascorre moltissimo tempo. Le due neonate sono spesso protagoniste di divertenti storie che il ballerino poi posta nel suo profilo Instagram. Andreas, da quando sono nate le sue figlie, ha occhi solo per loro e ieri, in occasione della festa della mamma ha dedicato dolci parole a Veronica Peparini alla quale ha scritto: «Non è la tua prima festa della mamma ma insieme a Penelope e Ginevra sì... Quindi auguri 4 volte mamma!».

La storia Instagram di Andreas Muller

Andres Muller ha pubblicato alcune nuove storie sul proprio profilo Instagram in cui si trova in compagnia delle sue gemelline Penelope e Ginevra. Il giovane papà riprende le figlie che si stiracchiano sul lettone pronte per cominciare la giornata e le due bambine emettono teneri versetti. Andreas scrive: «I miei suoni preferiti, il mio risveglio preferito...». Se la prima storia è dolce, la seconda è decisamente tutta un'altra cosa perché è molto spiritosa. Il ballerino si riprende allo specchio pronto per prepararsi e scrive: «Sei in bagno a farti la barba e poi...» e gira la telecamera verso l'ingresso del bagno dove sono sistemate le piccole che dormono beatamente nella culla.

Andreas Muller papà

Andreas Muller è felicissimo di essere papà e, più volte sui social, ha ribadito che l'arrivo di Penelope e Ginevra nella sua vita, è una delle emozioni più belle e intense che abbia mai provato.

