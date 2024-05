Andreas Muller, l'augurio alle gemelline: «Spero riuscirete a vivere in un mondo con più amore e meno odio. Vi insegnerò a essere forti»

di Redazione web

Andreas Muller è un papà davvero molto felice: quando le gemelline Penelope e Ginevra erano nel pancione di Veronica Peparini non vedeva l'ora di conoscerle e, ora che sono nate, scoppia di gioia ogni giorno. Il ballerino lo ha anche dichiarato nella sua intervista a Verissimo dove a Silvia Toffanin ha spiegato di avere conosciuto un nuovo tipo di amore e di sentimento. Andreas, però, viene anche attaccato sui social dagli hater che continuano a evidenziare la differenza di età con Veronica oppure da chi pretende di sapere qualsiasi cosa in fatto di bambini. Dopo l'ennesimo sfogo il ballerino ha deciso di dedicare un pensiero alle sue bambine.

Il pensiero di Andreas Muller

Andreas Muller ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui ci sono le gemelline Ginevra e Penelope che dormono beatamente sul lettone.

Andreas Muller e Veronica Peparini genitori

Nella loro intervista a Verissimo, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno svelato com'è essere genitori di due gemelline. La coreografa ha spiegato: «Pensavo peggio sinceramente, cioè non voglio parlare troppo presto ma per il momento sta andando benissimo. Fare la mamma mi viene naturale e mi piace. Andreas è bravissimo, anzi, troppo bravo. Vuole fare tutto lui e non mi lascia fare nulla».

