Andrea Zenga, futuro papà: «Penso di essere incinto anche io, è una cosa contagiosa». La spiegazione medica

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò diventeranno genitori della loro prima bambina subito dopo l'estate. Il termine della gravidanza è fissato per settembre e i due non vedono l'ora di conoscere la piccolina. Nel frattempo, stanno documentando ilpercorso sui propri canali social e il modello ha spiegato di avere sviluppato dei sintomi che sono molto simili a quelli che prova la fidanzata incinta: sbalzi di umore o voglie particolari di cibo.

Andrea e Rosalinda piacciono molto ai follower perché si dimostrano sempre grande amore e così ha fatto anche l'attrice qualche ora fa, lasciando un romantico bigliettino al fidanzato. Nella dedica si legge: «Buongiorno amore mio, torno presto. Sei la mia vita».

La storia Instagram di Andrea Zenga

In una delle sue ultime storie Instagram, Andrea Zenga ha spiegato: «Ciao a tutti ragazzi! Non so se capita anche a voi uomini ma praticamente è come se fossi incinto anche io. Ho un po' di sbalzi d'umore, ho voglia di gelato alla Nutella da circa una settimana e ieri abbiamo visto "Il pianeta delle scimmie" e mi sono commosso più di Rosi e, quindi, credo che sia una cosa contagiosa, come se fossi incinto... uguale». Nella storia successiva, Andrea Zenga approfondisce la sua "ricerca" e sul web trova conferma di ciò che raccontava, ovvero degli sbalzi d'umore e quant'altro. Nella spiegazione medica si legge: «La sindrome della couvade è una condizione in cui un uomo manifesta alcuni dei sintomi e comportamenti presenti nella donna incinta».

A conferma di ciò, poi, Zenga riceve anche un messaggio in cui si legge: «È molto frequente e si chiama "gravidanza simpatica", è una forma di empatia che hai sviluppato nei confronti di Rosi».

La ricerca di Andrea Zenga

Andrea Zenga, quindi, commenta il tutto aggiungendo: «Ho approfondito il tema dei miei sintomi della gravidanza simpatica ed effettivamente non sono l'unico.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 15:08

