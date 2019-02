Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Le feste fetish? In passato a qualcuna ho partecipato, quando ero single, è stato divertente”. La rivelazione 'hot' è del giornalista Andrea Scanzi, che oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Come ci si veste a questo tipo di feste? “Io mi vestivo normalmente, ma c'era anche gente in latex e donne col tacco 12”. E con questi tacchi alti, in pieno stile fetish, lei ha mai 'azzardato' la richiesta di farsi camminare sopra? “Si, non a quelle feste però ma con qualche mia ex. Ed in questi casi, meglio petto e schiena, che fanno meno male. D'altra parte in quel momento la tua compagna è la 'mistress', la padrona”. Qual è il massimo che è arrivato a farsi fare da queste sue 'mistress'? “Quello è il massimo che ho fatto. Non le dovevo dire nulla su quello che fare, cercavo solo di indirizzarla...”.