Andrea Roncato: «Quel figlio mai nato il più grande errore della mia vita»

Adesso è felicemente sposato con Nicole Moscariello, diventata sua moglie nell’ottobre del 2017 con una cerimonia sul lago di Bracciano, ma, noto playboy, ha avuto altre relazione e un grande rimpianto circa unmai nato.Roncato infatti, da poco settantenne e con oltre 40 anni di carriera alle spalle, ha il rimpianto di non aver mai avuto un figlio: “Ho il rimpianto di non aver avuto figli con le donne da cui l'avrei voluto – ha fatto sapere in un’intervista a “Vero” - Invece è arrivato da una donna che sapevo non-essere quella della vita,E anche lì ho il rimpianto di non averlo voluto. Oggi sono antiabortista, quello di non far nascere mio figlio è stato l'errore più grande della mia vita. (…) So che avrei dovuti farli anche io: i figli sono l’unica eredità davvero di valore che possiamo lasciare in questo mondo”.Con la prima moglie, Stefania Orlando, ha avuto un matrimoni breve: “Con la mia prima moglie, Stefania Orlando è finita abbastanza presto, La mia seconda moglie l'ho conosciuta grazie a Giulia Elettra Gorietti: è sua mamma! Giravamo un film insieme e, come spesso accade, dopo le riprese andavamo a cena fuori. Sua madre Nicole Moscariello, le telefonava e quando lei gli diceva che era in mia compagnia, dall'altro capo del telefono la avvisava: per carità, stai attenta che è un donnaiolo. Poi, ci siamo conosciuti e stiamo insieme da sette anni!”.