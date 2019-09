Andrea Preti dopo Claudia Gerini: «Non faccio più sesso, oggi c'è troppa superficialità»

Sabato 28 Settembre 2019, 16:13

La storia confa parte ormai del passato, ma l'attoreha confessato di aver sofferto al punto da voler rinunciare alVuole l'amore vero e ha scelto di rimanere casto. «Quando ho ritrovato la mia serenità, ho fatto questa scelta», ha raccontato danel programma«Non c'è nessun contratto che ti impone di consumare... Voglio dedicare del tempo a me stesso per capire cosa voglio da una persona, chi voglio al mio fianco», ha spiegato. All’inizio l'attore ha parlato di esperienze sentimentali traumatiche e di una persona che gli aveva spezzato il cuore. Inevitabile il pensiero all'attrice romana.Andrea Preti vorrebbe incontrare una donna seria con cui costruire una famiglia, ma ha detto di essere pessimista: «Oggi vedo troppa superficialità nello sposarsi, nell'andare a convivere subito. Non si ha voglia di ascoltare il proprio partner. Poi i miei genitori erano separati e questo mi ha fatto soffrire, non voglio fare lo stesso errore con i figli che avrò».«Oggi che ho 31 anni ho capito perché tante coppie non resistono più di tanto e mi sono detto che è meglio fermarsi per un po' di tempo». Fermo nel suo intento cercherà di evitare tutte le tentazioni, fino a quando non arriverà il momento giusto. Una decisione che ricorda quella diai tempi del