Andrea Iannone a Verissimo: «Sono single. Giulia De Lellis e Belén Rodríguez? Siamo amici». Prima intervista tv per il campione della MotoGp, che con Silvia Toffanin, torna a commentare la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport che nel dicembre del 2019 l’ha sospeso per quattro anni per doping.

«Mi manca la velocità, quello che mi dà la MotoGP non lo trovo da nessuna parte». Così Andrea Iannone, ospite sabato 15 gennaio a Verissimo. Sulla l’ha sospeso per quattro anni per doping, Iannone afferma: «Avevo già elaborato e capito tutto ancora prima dell’esito della sentenza. Sono stato male e ho sofferto molto, però ho reagito abbastanza velocemente cercando motivazioni ogni giorno, da qualsiasi cosa. Ho iniziato a prenderla con filosofia e a guardare intorno a me cosa mi offriva la vita e oggi sono qua».

A Silvia Toffanin che gli chiede se creda ancora nella giustizia sportiva, Iannone risponde: «Per 16 anni ho fatto controlli e sono sempre risultato negativo a qualsiasi tipo di sostanza. E’ stato riconosciuto che non ho assunto alcuna sostanza volontariamente, ma semplicemente mangiando un pezzo di carne al ristorante, ma non è bastato».

Oltre che per i successi sportivi il campione di MotoGP è stato sotto i riflettori per le sue chiacchierate storie d’amore con Giulia De Lellis e Belén Rodríguez: «Giulia mi ha vissuto quando è successa la catastrofe, avevo la testa altrove, poi l’amore è svanito. Con lei ho buonissimi rapporti, ci sentiamo spesso e le voglio bene. Mi ha dimostrato di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno».

E prosegue: «Con Belen ho avuto sempre un ottimo dialogo che è stata la nostra forza. Penso di aver portato dell’amore e del bene nella sua vita. Sono arrivato in un momento molto complesso per lei: si stava separando e il suo matrimonio era finito. L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento».

Infine, alla domanda se ci sia una nuova donna nella sua vita, Andrea conclude: «Al momento non sono innamorato, ma sto bene così».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 16:18

