Andrea Iannone single, serata "intima" con le Ombrelline: «Una fa di cognome Rodriguez...»

Anche se, come fanno sapere le cronache gossip, è ancora innamoratissimo della sua (ex) Belen Rodriguez, il pilota cerca un po’ di compagnia.Andrea, che recentemente ha defeso la sua ex su instagram, ha infatti deciso di non chiudersi a casa, ma anzi di uscire con gli amici per cercare di dimenticare.In un famoso locale della movida milanese Andrea è stato fotografato da “Chi” in compagnia di due bellissime ragazze, di professione “” del MotoGp, e un amico. Guarda caso una delle due fa di cognome Rodriguez, proprio come la sua Belen….