Andrea Iannone su Giulia De Lellis: «Non la chiamo amore, ecco perché»

Asia Argento e Andrea Preti fidanzati? Gli attori sempre più vicini

Invece 'amore' è per tutti, io di natura sono un romantico e dico 'amoe' perché ho la r moscia (e quindi non lo dico come tutti), e mi sono preso una donna che si chiama proprio Giulia come volevo io, da quando ero piccolo

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA