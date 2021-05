Andrea Iannone innamorato, eccola con un’altra Rodriguez che non è Belen

A fianco di Andrea Iannone una nuova Rodriguez, ma non è di certo l’ex Belen. Andrea Iannone, dopo una lunga relazione naufragata con Belen Rodriguez, è stato sorpreso a fianco di quella che secondo gli esperti di gossip è la sua nuova fiamma, la modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez.

Andrea Iannone e la nuova fidanzata Carmen Victoria Rodriguez

La presunta coppia formata da Andrea Iannone e Carmen Victoria Rodriguez è stata sorpresa da “Chi” mentre fa colazione in un bar di Milano. Finita la consumazione i due lasciano il locale in due momenti differenti, forse (ma inutilmente) per non attirare toppo l’attenzione dei paparazzi appostati. Andrea Iannone con la nuova fidanzata ritroverebbe l’amore dopo un lungo periodo da single, in cui gli sono state affiancate diverse love story, dopo la fine della sua relazione con Belen Rodriguez. Carmen Victoria, che porta invece casualmente lo stesso cognome della showgirl argentina, è una modella e influencer venezuelana molto amica di Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 11:57

