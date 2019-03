Andrea Iannone di nuovo single, Audrey Bouetté lo lascia sui social: «Un bravo ragazzo che deve ritrovarsi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra aver avuto vita breve l’amore frae e. Soltanto ieri erano infatti uscite delle foto che li vedevano in un giro di shopping fra abbracci e passeggiate mano nella mano e oggi la modella ha annunciato la fine della relazione dal suo account Instagram.La modella, che sui social i fa chiamare “Tigre” sembra non lasciar speranze e con poche parole ha detto addio al campione di motoGP: “Andrea Iannone – ha scritto in un post nelle sue stories sul social - è un bravo ragazzo che, però, secondo me deve ritrovarsi. Gli auguro il meglio, ora non cerco questo tipo di storie”.Insomma non sembra esserci pace sentimentale per Andrea Iannonne, che dopo essere stato sorpreso più volte in dolce compagnia a seguito della fine della sua relazione con Belen Rodriguez, sembrava aver trovato la ragazza giusta.Audrey Bouetté è una modella ed ex ombrellina di un collega di Iannone, Valentino Rossi. Molto seguita sui social, con l’account “Call me tiger”, è nota anche per aver realizzato un calendario hot.