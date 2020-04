Andrea Denver e la rivelazione su Andrea Damante: «Sempre innamorato di Giulia De Lellis. Anche quando si sono lasciati»

Andrea Damante e Giulia De Lellis, terminata la sua relazione con Andrea Iannone, hanno avuto un ritorno di fiamma e ora stanno trascorrendo la quarantena da coronavirus insieme. Sull’argomento è tornato l’ex gieffino vip Andrea Denver, amico di Damante da oltre 15 anni.

Denver infatti, durante una diretta Instagram con “Chi”, ha spiegato che l’amico non ha mai dimenticato la ex: “Conosco Andrea da 15 anni, ci siamo sentiti in questi giorni e mi ha detto del suo ritorno con Giulia. Sono contento perché l’importante è la propria felicità e io so che Andrea con lei è felicissimo”.



Lui conosce anche la De Lellis e confessa che Damante non ha mai smesso di pensare alla ex: “Anche lei è simpaticissima. Sono contento che stiano passando questa quarantena insieme, intensamente, e che abbiano questa possibilità di ricominciare. Quando loro venivano in America noi ci vedevamo sempre, quindi ho avuto tante occasioni per vedere Giulia e l’ho sempre vista come una donna davvero innamorata, ci ha sempre tenuto a lui. L’amore vince sempre, ogni tanto ci sono degli ostacoli, si affrontano e si può ricominciare”.



