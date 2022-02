Andrea Delogu e Stefano De Martino, più che amici? Lei rompe il silenzio: cos'ha detto ieri in tv

Dopo la separazione da Francesco Montanari lo scorso gennaio, in molti hanno pensato che Andrea Delogu avesse trovato in Stefano De Martino più di un semplice amico. Al punto che per molti mesi il cicaleccio dei gossip aveva parlato di un possibile flirt tra la rossa di Cesena e l’ex ballerino di Amici.

Andrea Delogu e Stefano De Martino durante la trasmissione Tonica.

In realtà il rapporto tra Andrea e Stefano non è mai andato oltre la semplice amicizia e la conduttrice ci ha tenuto a ribadirlo ieri sera in apertura dello show musicale di Rai2 Tonica.

Dal momento che l’ospite della prima puntata era proprio Stefano De Martino, la conduttrice non si è lasciata scappare l’occasione di mettere i puntini sulle i e chiarire che cosa la leghi davvero all’ex marito di Belén.

Il rapporto tra Andrea Delogu e Stefano De Martino

«È un amico a cui voglio molto bene, un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma», ha spiegato la Delogu. Prima di ammettere non senza ironia: «Molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino».

Un’amicizia che, stando alle parole della conduttrice, sarebbe nata ancora prima della separazione tra la Delogu e Montanari: «Prima del mio divorzio da Francesco, che saluto – 'Ciao baby' –, nessuno si era accorto di questa amicizia, poi quando sono diventata single mi sono trovata assalita dai paparazzi».

«Io sono anni che vivo di etichette, però penso che sminuiscano per definizione, quindi secondo me bisogna sorridere e andare avanti, stare sulle righe, non soffermarsi» ha aggiunto Stefano De Martino, che ha imparato a convivere con i pettegolezzi e oggi ha imparato a non farci più nemmeno troppo caso. Se proprio dobbiamo darne una ad Andrea e a Stefano usiamo quella di "buoni amici".

