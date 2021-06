Andrea Delogu e il "salvataggio" di Stefano De Martino: «Da vero eroe ecco cos'ha fatto»

Andrea Delogu ha raccontato, dalle stories del suo account instagram, il “salvataggio” da parte di Stefano De Martino, che l’ha portata a spalla a piedi per quattro piani a seguito di un brutto infortunio al piede. Andrea Delogu durante il suo programma radiofonico “La versione delle due” su Radio2 ha spiegato alcuni dettagli della vicenda.

Stefano De Martino e Andrea Delogu (Instagram)

Andrea Delogu e Stefano De Martino: la caduta dalle scale

Andrea e Stefano De Martino erano a cena da un amico comune che appunto abita al quarto piano. Finita la cena la Delogu è caduta per le scale, con De Martino alle sue spalle: “Siamo passati da un corridoio molto buio verso la porta d'uscita - ha raccontato - a un certo punto ho sentito il vuoto sotto i miei piedi. Mentre stavo per precipitare, Stefano ha acceso la luce e al posto della mia testa ha visto i miei piedi. Sono ruzzolata giù e ho sentito crac al piede. Però non sono riuscita a smettere di ridere per la situazione”.

Stefano De Martino allora ha deciso di riportare Andrea Delogu a casa dell’amico: “Un vero eroe, una persona speciale. Avevo bisogno di ghiaccio, temevo di avere il piede rotto e luì mi ha detto: “Ti porto su così mettiamo del ghiaccio e capiamo cos'è, in caso chiamiamo l’ambulanza”. Si è preso il mio zaino pesantissimo perché c'era il caricabatteria del motorino, mi ha caricata in groppa con i miei sessanta chili e mi ha portato su per le scale come un marine”.

Alla fine per fortuna per Andrea Delogu nulla di rotto: “Alla fine il piede non era rotto, mi ha portato a casa e mi ha medicato il piede. La mattina dopo mi ha chiamato per sapere come stavo. Un gentleman. Mi ha salvata”.

