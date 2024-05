Andrea Delogu, rimozione del tatuaggio tra le urla di dolore: «No, ma non fa male...»

di Redazione web

Andrea Delogu è molto amata sui social perché condivide moltissime esperienze con i propri fan. La speaker radiofonica di Rai Radio 2 posta storie in continuazione e queste ultime possono riguardare la sua carriera, la sua vita privata oppure i viaggi che fa insieme al fidanzato Luigi Bruno. Ad esempio poco fa, la conduttrice ha pubblicato alcune immagini relative al film Netflix su Gianna Nannini in cui lei interpreta una giovane ma severa Mara Maionchi.

Il video che, però, ha "fatto soffrire" i fan insieme a lei riguarda la rimozione di un tatuaggio con l'utilizzo del laser. Andrea grida (letteralmente) stesa sul lettino.

La rimozione del tatuaggio

Andrea Delogu ha tre tatuaggi in tutto il corpo: uno sulla spalla sinistra con la scritta "Dancing In The Dark", nota canzone di Bruce Springsteen, uno dietro alla nuca che è il disegno di una farfalla e un altro sull'avambraccio destro che è una figura femminile.

La speaker radiofonica non ha specificato il motivo ma molto probabilmente ha deciso di eliminare proprio quest'ultimo e, quindi, si è sottoposta alla seduta di laser.

Nel video che ha pubblicato su Instagram, la conduttrice è sdraiata sul lettino del dottore, indossa gli occhiali protettivi e si sottopone al trattamento «dolorosissimo», come confermano le sue grida.

Il follower piacione

Nelle scorse ore, Andrea Delogu ha pubblicato lo screenshot di una chat con un suo follower che le commenta il fatto di avere inserito uno spezzone de I Griffin nel post Instagram. La speaker, abituata alle avances, gli risponde: «Lo stai facendo nel modo sbagliato. Qualsiasi cosa tu stia facendo».

