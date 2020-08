Andrea Delogu mostra la cellulite a La Vita in Diretta: ecco tutte le donne che si sono messe a nudo nell'Estate 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Agosto 2020, 17:53

ostra la cellulite in diretta. Dopoche suha mostrato le imperfezioni del suo corpo, anche la conduttrice deha fatto la stessa cosa. Nello spazio dedicato ai difetti fisici e alla chirurgia estetica, la conduttrice ha intervistato Cristina Fogazzi, l' Estetista Cinica, e ha ammesso di avere anche lei questo difetto fisico.Non solo a parole ma anche a fatti ha mostrato la buccia d'arancia a tutti. Non è la prima volta che la Delogu mostra i suoi difetti fisici, già in passato sui social aveva ammesso di usare delle pancere, per sottolineare che nessuno è perfetto e che la vera bellezza è proprio in questi difetti.Andrea Delogu è solo l'ultima donna del mondo dello spettacolo che questa estate ha deciso di buttare giù i trucchi e mostrarsi naturale e imperfetta. Già la Ferragni ha fatto vedere la sua cellulite, la Caracciolo le sue rotondità post parto, Melita Toniolo la sua pancetta, Aurora Ramazzotti che ha mostrato i segni dell'acne, tutte donne bellissime al naturale e con le loro imperfezioni che hanno voluto lanciare un messaggio a molte donne e ragazze: quello di amarsi per come si è