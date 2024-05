Andrea Delogu:«Lite Tiziano Ferro - Mara Maionchi? Ecco come la penso»

di Cristina Siciliano

La faida tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro è stato argomento di discussione soprattutto in questi giorni. Tutto è cominciato quando Francesca Fagnani durante l'intervista a Belve ha chiesto: «Mi dica chi non ha capito che incontrarla è stata una fortuna?». E la produttrice musicale ha risposto: «Tiziano Ferro perché non ha pensato che sia io che mio marito l'abbiamo aiutato a essere quello che alla fine, in parte, è». Parole che hanno dato il via a un lungo botta e risposta tra i due. Andrea Delogu, a distanza di qualche settimana e dopo aver interpretato Mara Maionchi nel biopic "Sei nell'anima", il film diretto da Cinzia Torrini, ha espresso la sua opinione in merito rispondendo ad una curiosità di un suo follower.

La risposta di Andrea Delogu

«Cosa pensi della polemica tra Mara e Tiziano Ferro?», ha chiesto un utente attraverso il box di domande che Andrea Delogu ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Andrea Delogu ha spiegato che prima di interpretare l'iconica produttrice musicale nel biopic "Sei nell'anima" di Netflix, incentrata sulla vita di Gianna Nannini, l'ha sentita via messaggi. «Mi sono confrontata con lei. Ho delle chat che sono spettacolari. È stato bellissimo interpretarla, ne è valsa la pena vestirsi invernale con un'ora di parrucco e trucco a luglio inoltrato».

