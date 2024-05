Andrea Delogu contro life coach e analisti su TikTok: «Non si raccontano gli episodi dei pazienti! Affidatevi a professionisti veri»

di Redazione web

Andrea Delogu tiene molto al tema della salute mentale e a tutto ciò che riguarda il benessere di ognuno, lei stessa ha più volte dichiarato che andare in analisi l'ha davvero aiutata nella sua vita. Proprio per questo motivo ha pensato di denunciare ciò che sta succedendo su TikTok: sono sempre di più, infatti, coloro che si spacciano per esperti del settore o che magari pretendono di dare dritte e consigli a chi, magari, ha davvero bisogno di aiuto. Andrea si è lasciata andare a un lungo sfogo.

Lo sfogo social di Andrea Delogu

Andrea Delogu, in una delle sue ultime storie Instagram ha denunciato un fenomeno che si sta espandendo sempre di più sui social: tanti parlano di salute mentale o si dichiarano life coach o addirittura psicologi e pretendono di dare consigli a chi si sente più fragile.

Andrea Delogu un po' Jennifer Lopez

Nelle scorse ore, Andrea Delogu ha pubblicato delle storie dal tono decisamente più leggero. Ha ripostato un video del fidanzato Luigi Bruno che la riprende mentre passeggiano per strada e ha scritto: «Dove vai JLo?», quindi, la speaker si gira cantando un pezzo della popstar americana.

