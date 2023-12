Andrea Delogu: «Giudicare il lutto della nonna di Giulia Cecchettin è da str**zi»

di Dajana Mrruku

La morte di Giulia Cecchettin continua a far discutere l'opinione pubblica. Le azioni della famiglia della giovane uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta sono passate sotto la lente di ingrandimento e l'empatia verso il papà, la nonna e la sorella della ragazza sembra venir meno in alcune occasioni, specialmente durante l'ultima uscita pubblica di nonna Carla Gatto.

Ma facciamo prima un passo indietro e andiamo a capire da dove derivano le critiche verso la nonna di Giulia e la presa di pozione in favore della donna da parte di Andrea Delogu.

Cosa è successo

Le ultime affermazioni della nonna di Giulia Cecchettin, Carla Gatto, hanno creato non poco scalpore. La scrittrice ha dichiarato, durante un'intervista, che non prova odio verso l'assassino della nipote, ma che Giulia sarà per sempre «la mia bambina». Poi la frase: «A lei dedicherò il mio prossimo libro», detta durante la presentazione del suo nuovo progetto.

Un impegno programmato da molto tempo, quello della nonna, che, tuttavia, ha voluto ricordare la sua nipotina e sua figlia (la mamma di Giulia), venuta a mancare solo un anno fa.

Le critiche

«Non so, forse sono sbagliata io... ma come si fa a presentare un libro mentre praticamente stanno eseguendo l'autopsia della nipote barbaramente uccisa?», scrive un utente su Twitter (X) che fa coda a molti commenti simili di critica verso il comportamento della nonna di Giulia Cecchettin.

Andrea Delogu ha voluto dire la sua in difesa di Carla Gatto, raccontando un aneddoto molto privato.

Andrea Delogu: «Giudicare il lutto altrui è da str**zi»

«Anni fa quando è morto mio nonno davanti a me ho finto di piangere per non fare preoccupare la mia famiglia, ma dentro non sentivo nulla, mi si era congelata l'anima. 4 anni dopo, all'improvviso cominciai a piangere disperatamente, in casa, a singhiozzi quasi da non respirare. Non ero pronta a vederlo andare via, il mio cervello è fuggito da un dolore troppo grande e mi ha portata a vivere quella situazione in un modo quasi asettico. Ed è morto all'improvviso per un malore ed era mio nonno, un dolore atroce ma ero lì. Non voglio nemmeno immaginare cosa voglia significare perdere una nipote, una sorella, una figlia in questo modo, con una violenza indicibile e il dover cercare un motivo per sentire meno lo sgomento. Giudicare il lutto ovvio di alcune persone solo perché, se non vediamo le lacrime non siamo contenti è da str**zi», ha scritto Andrea Delogu sul suo profilo Twitter, raccontando un momento motlo importante e delicato della sua vita.

