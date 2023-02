Chi è Luigi Bruno, il fidanzato di Andrea Delogu: Instagram, data di nascita e curiosità

Chi è il fidanzato di Andrea Delogu? La conduttrice del Prima Festival è legata sentimentalmente al fotomodello Luigi Bruno. L'ufficialità della relazione era arrivata dalla showgirl attraverso i propri profili social. «Oggi voglio solo dire grazie a questo ragazzo qui, Luigi Bruno, che da più di un anno è rimasto fermo e saldo in un turbinio di casini, disastri, difficoltà e prove di resistenza. L’uomo più coraggioso e paziente che abbia mai deciso di restare. O di far restare». Tra i due c’è una differenza di età di 17 anni: lui 23enne, lei 40enne.

Data di nascita

Modello di 23 anni, Bruno è legato sentilmentalmente alla Delogu. Ma non è stato il suo primo amore. Prima era legata all'attore Francesco Montanari (protagonista in Romanzo criminale), ma da gennaio 2021 il loro matrimonio è finito dopo 5 anni.

Instagram

Luigi Bruno, è attualmente seguito dalla Elite Model Management di Milano, ama il mondo della moda e posare davanti ai fotografi. Su Instagram è seguito da oltre 6000 utenti. Non condivide molte foto, se non quelle per il suo book personale, usando il social (evidentemente) per lavoro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 21:27

