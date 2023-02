Andrea Delogu: «Il divorzio con Francesco Montanari mi ha spezzata. Ora amo un ragazzo di 16 anni più giovane»

di Redazione web gossip

Andrea Delogu torna a parlare del matrimonio interrotto con Francesco Montanari. A quasi tre anni dall'addio all'ex marito, la conduttrice radiofonica che ha recentemente condotto il Prima Festival, racconta le difficoltà del divorzio e la sua nuova vita sentimentale.

Pesto con rischio salmonella ritirato dal supermercato, l'allarme: «Non mangiatelo». Ecco le marche coinvolte

Zaniolo, la ex al veleno sui social: «I suoi genitori hanno visto nostro figlio solo 2 volte da quando è nato»

Delogu a Domenica In

«Ho un divorzio alle spalle che non mi aspettavo, ma era giusto così. È arrivato a ciel sereno, mi ha spezzata. È stato tutto difficilissimo. Ho provato a rialzarmi e conoscere altri esseri umani in giro per il mondo, ma l'unico che mi ha capita è stato il ragazzo con sui sto adesso. Sono molto innamorata», ha detto a Domenica In.

Lei e Luigi Bruno, modello di 24 anni, sono legati da quasi due anni: «Ha 16 anni in meno di me e ogni volta che dico questa cosa o che pubblico una foto di me e lui, cosa rarissima, ricevo tantissime critiche. Se è la donna a essere più grande sembra sia un peccato divino, se invece è l'uomo va benissimo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Febbraio 2023, 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA