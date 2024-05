Andrea Delogu compie 42 anni, gli auguri del fidanzato Luigi Bruno svelano il tenero nomignolo: «Occhietti miei»

di Redazione web

Andrea Delogu compie 42 anni oggi, giovedì 23 maggio, e nel proprio profilo Instagram sta ricondividendo tutti i messaggi di auguri che le hanno dedicato i suoi amici più cari. Tra i pensieri di compleanno, spunta anche quello della migliore amica Ema Stokholma che le ha scritto: «Sei l'amore della mia vita zia!» e Andrea ha risposto: «Tu!». La speaker di Rai Radio 2 ha anche festeggiato in studio e i suoi colleghi, prima della trasmissione, le hanno portato due muffin con due candeline da spegnere. Ovviamente, non è mancato il messaggio del fidanzato Luigi Bruno.

Gli auguri di Luigi Bruno ad Andrea Delogu

Andrea Delogu e Luigi Bruno fanno coppia fissa ormai da tre anni e i due sembrano essere più innamorati che mai. Sono molto riservati sulla loro storia d'amore ma, ogni volta che pubblicano qualche contenuto di coppia, i fan impazziscono. Così è capitato per i recenti viaggi in Lapponia prima e in Francia poi.

Oggi, che è una giornata speciale per Andrea, anche il suo fidanzato le ha dedicato una tenera storia su Instagram: ha postato una foto della conduttrice seduta sul divano insieme alla sua cagnolina Spilla e ha scritto «Auguri occhietti miei», seguito da «budibi», probabilmente il nomignolo affettuoso con cui chiama la sua Andrea.

La storia tra Andrea e Luigi

Quando Andrea Delogu e Luigi Bruno sono usciti allo scoperto, la loro storia d'amore aveva fatto parlare perché tra i due ci sono 16 anni di differenza: il modello, infatti, ha 26 anni.

