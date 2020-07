Andrea Damante, violate le norme Covid durante la serata: discoteca chiusa per 5 giorni

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 14:13

finisce nella bufera. Il popolare dj veronese, che da qualche mese è tornato insieme alla influencer, è finito al centro delle polemiche dopo aver pubblicato, su Instagram, foto e video di una serata in unadi Alba Adriatica (Teramo).Come è possibile vedere dalle foto dialla consolle, all'interno del locale sono state violate le più basilari: sulla pista da ballo ci sono tantissimi giovani, assembrati e praticamente quasi tutti senza mascherina. Laè stata sottoposta ad un primo controllo eI post con le foto e i video diin discoteca su Instagram hanno generato numerose polemiche. Molti se la sono presa con il dj, altri con i gestori del locale, più in generale la maggior parte degli utenti hanno criticato chi ha organizzato la serata: «Dovrebbero togliervi la licenza e farvi chiudere per sempre, non è possibile che ci si comporti come se negli ultimi mesi non sia successo niente». Alla fine, sui social, quei post sono stati rimossi dopo la bufera.