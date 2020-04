Andrea Damante e la quarantena con Giulia De Lellis: «Da solo non ce l'avrei fatta, sono in bellissima compagnia»

Andrea Damante, durante il suo ritorno con Giulia De Lellis, non si è mai sbilanciato troppo. Da quando l’influencer si era lasciata con Andrea Iannone, erano ripartite subito le voci di un possibile ritorno dell’amore fra di lei e il suo storico ex, conosciuto a “Uomini e donne”.

Una serie di indiscrezioni e foto hanno poi confermato che l’ex tornista oggi deejay sta trascorrendo la quarantena assieme a Giulia in una casa a Pomezia e, sul social, ha confessato che la sua presenza l’ha aiutato molto a superare il momento. In una diretta Instagram infatti ha condifato: “Ormai lo sanno tutti. Sono con la mia ragazza, suo fratello, la madre e un’amica.



Sono fortunato perché da solo 50 giorni non ce l'avrei fatta. Sono in bellissima compagnia”.

E sempre dal social i due sono apparsi anche per la prima volta, dal ritornò di fiamma, insieme: Damante ha pubblicato un video in cui i due sul terrazzo di casa, intenti a fare esercizi di fitness di coppia.





Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 22:33

