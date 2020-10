Andrea Damante parla della ex Claudia Coppola. Lei risponde sul social: «Fake love»

Andrea Damante non è più fidanzato di Giulia De Lellis ed è tornato a parlare ella ex, Claudia Coppola, con cui ha avuto un love story durata due mesi mentre era separato dall’influencer.

Andrea Damante, ospite a “Verisismo”, ha ribadito prima di tutto l’importanza della sua passata storia con Giulia De Lellis e poi ha appunto fatto una parentesi sulla sua ex Claudia Coppola “Ho avuto una storia di un paio di mesi con una ragazza – ha raccontato ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin - è stato un termine di paragone importante perché io, a differenza di Giulia non avevo mai avuto una storia prima di essere stato fidanzato con lei. La storia con Claudia è stata molto importante anche per capire dove ero io, se un’altra persona poteva riuscire ad essere di più di quello che era Giulia. Però no, è durata poco anche se sono stato molto bene”.

La descrizione della relazione però sembra proprio che non sia piaciuto a Claudia. Dal suo account social infatti la Coppola, senza esagerare, ha fatto probabilmente notare il suo dissenso e attraverso le stories di Instagram ha pubblicato una schermata nera, sulle note della canzone di Drake, “Fake Love”.

