Andrea Damante e Giulia De Lellis dopo l'addio, ecco l'accordo per il cagnolino Tommy

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati ormai da tempo, ora hanno deciso di non condividere più il cagnolino che aveva adottato quando erano ancora in coppia e che nel frattempo trascorreva il tempo diviso fra le case degli ex protagonisti di “Uomini e donne”.

Andrea Damante, Giulia De Lellis e l'affaire del cane

Andrea Damante e Giulia De Lellis ora hanno vite separate e nuovi fidanzati, Elisa Visari per lui e Carlo Beretta per lei. Rimaneva il problema del loro cagnolino, lo Spitz di Pomerania chiamato Tommaso Kowalski, che a seguito del loro addio trascorreva il tempo equamente diviso fra casa Damante e casa De Lellis.

Le cose però sono cambiate e Andrea Damante, al telefono con Tommaso Zorzi a “Punto Z” su Mediaset Play, ha spiegato come si accorderà con la ex per la “gestione” del cagnolino: “Giulia e io – ha spiegato - abbiamo deciso che il cane che avevamo in comune, Tommy, non poteva più vivere in questo modo perché non sarebbe stato affatto salutare. Era un regalo per Giulia ed è giusto che rimanga con lei, insieme abbiamo deciso che questa è la migliore soluzione.”.

