Giulia De Lellis e Andrea Damante, di nuovo insieme: la foto del bacio riappacificatore Foto

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si sono detti ti amo davanti alle telecamere del Gf, poi si sono lasciati, detti addio sui social. Ora sembra che si siano ripresi - come testimoniano alcune foto pubblicate su Chi. Quella tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sembra davvero una storia infinita.I due si erano alsciati pare per un tradimento dell'ex tronista. E Giulia aveva dichiarato: "Non lo perdonerò mai". Ma l'amore, si sa, è più forte del risentimento. E ora sembra che i due piccioncini siano tornati insieme. Almeno per ora.