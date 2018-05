Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – “Abbiamo vissuto per due anni dentro una bolla, non siamo mai stati soli”.torna sulla fine della sua relazione con l’ex corteggiatrice. I due si erano conosciuti sotto i riflettori di “Uomini e donne” e poco dopo sia lui che Giulia ha preso parte al Grande Fratello Vip: “Abbiamo avuto troppa gente addosso pronta a direi che cosa fare, dove andare.Dopo Uomini e donne c'è stato il mio Grande fratello Vip, poi il suo, in mezzo tanto lavoro e forse la nostra storia non ce la siamo mai goduta realmente. Siamo giovani e un mio grande errore è stato quello di non saper gestire la situazione. Soprattutto di non sapere fermare un forte momento di crisi che abbiamo avuto. È partita un'onda fortissima che ci ha separato. E siamo esplosi”.Si era parlato di tradimento: “Provo dolore per la fine di questa storia. Io amo ancora Giulia e lei lo sa. Sto lottando con la parola responsabilità. Ieri ero meno adulto rispetto a questi sentimenti, oggi no. Ho commesso degli errori, idem lei. Non voglio che resti il rancore. Due persone possono chiudere una storia, ma so che noi due rimarremo speciali per sempre l'uno per l'altra”.Si sono incontrati (“Con calma in un bar, a Verona, dove io sono nato e dove lei ha scelto di vivere anche senza di me. Non so se torneremo insieme, non ho la sfera magica. Ora mi interessa ritrovare un rapporto con lei Poi vedremo) e quest’estate lui rischia di vederla insieme a qualcun altro: “Spero solo che sia una brava persona, lei si merita il, meglio. Ma tra noi due non è ancora stata detta l'ultima parola”.