Giulia De Lellis addio? Andrea Damante pizzicato in barca con la nuova fidanzata. Ecco chi è

Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E pare proprio che la storia d'amore trasia giunta definitivamente al capolinea. Il dj veneto sarebbe stato pizzicato dal settimanale Spy in barca, in compagnia di una ragazza mora supersexy. E tra i due si sarebbe accesa la passione, baci e carezze in alto mare. Ma chi è la nuova fiamma del Dama?Come riporta il settimanalesi tratta di, una ragazza conosciuta a Formentera dove entrambi hanno lavorato per tutta l'estate. Lui come dj resident al Pineta e lei come pr.Andrea avrebbe affittato una barca per la crifra di, pur di trascorrere dei momenti romantici in compagnia di Sharon. Con Giulia quindi è davvero finita? Eppure solo qualche settimana fa si baciavano al sole . Staremo a vedere.